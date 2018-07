Il piromane delle auto colpisce ancora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL QUARTIERE DEI ROGHITREVISO C'è chi si è svegliato nel cuore della notte e ha fotografato in diretta il falò che illuminavano a giorno la via, e chi, nonostante il trambusto e il crepitio di plastica e lamiera, non si è reso conto di nulla fino al risveglio. Come l'inquilino al primo piano della palazzina di vicolo Fratelli Bandiera che ieri mattina, alzate le tapparelle, si è accorto dei gerani abbrustoliti sul balcone. «Ho sgranato gli occhi, le piante erano tutte bruciate, poi mi sono sporto in po' di più e ho guardato in basso:...