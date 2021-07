Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNATREVISO Boom di prenotazioni per il vaccino contro il coronavirus. È l'effetto del Green pass. In un giorno e mezzo si è saliti da 1.254 a più di 7mila appuntamenti fissati a fronte degli oltre 52mila nuovi posti messi a disposizione dall'Usl della Marca. «E nella maggior parte dei casi si sono fatti avanti i più giovani», rivela Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria. Cioè proprio la fascia, in...