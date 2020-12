IL DRAMMA

TREVISO Sono venuti a mancare a dodici giorni di distanza. Il coronavirus ha rapito da questa vita Anna Damiano, 67 anni, sorella dell'ex questore di Treviso Carmine Damiano, e il marito di lei, Salvatore Palma, 68 anni. Un lutto che ha colpito e sconvolto la famiglia tanto per la violenza quanto per la velocità. «È dura dice Damiano, oggi procuratore speciale della Pro Gest, il colosso della carta del patron Bruno Zago, dopo aver ricoperto l'incarico di presidente della Mantovani E tutto il contorno certo non aiuta a elaborare. I funerali contingentati, la sepoltura limitata, nessun ultimo saluto. Siamo doppiamente addolorati».

IL RICORDO

I due coniugi vivevano a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, con i due figli: Giovanna ha lavorato in una banca di Treviso prima di tornare in Campania mentre Antonio si è appena laureato in Economia. Avevano tantissimi amici tra Padova e Treviso, relazioni maturate negli anni. Anna era da poco andata in pensione, per tutta la vita ha insegnato lettere alle scuole superiori, e il fatto di non lavorare più le ha permesso di dedicarsi con maggiori energie al mondo del volontariato e della parrocchia. Salvatore, invece, era un tecnico informatico. È stato lui il primo a essere ricoverato all'ospedale di Caserta.

IL RACCONTO

«È cominciato tutto con un po' di febbre e la situazione è precipitata velocemente spiega Damiano Dopo quattro giorni di ricovero se n'è andato. Mia sorella, invece, all'inizio è stata curata a casa con l'ossigeno, ed è stato tragico perché a un certo punto in Campania non si trovavano più bombole. Poi anche per lei si è rivelato necessario il trasferimento in ospedale ed è mancata ieri sera tardi (martedì, ndr). I medici hanno fatto tutto il possibile, devo dire che abbiamo avvertito l'umanità con la quale lavoravano. È una situazione in cui ti senti impotente. Siamo sconvolti, erano una coppia così affiatata».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA