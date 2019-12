CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOLORE PREGANZIOL Papà Franco ha gli occhi gonfi. Trattiene le lacrime per darsi forza, e trasmetterla da capofamiglia alla moglie Silvia, straziata dal dolore, e all'altro figlio, Andrea. Chiude dietro di sé la porta d'ingresso dell'appartamento al civico 112 di via Vittorio Veneto a Santrovaso di Preganziol perché dentro c'è Christian, il bambino di sei anni che Greta ha avuto quando ne aveva 18. «Adesso abbiamo un figlio da crescere - sussurra Franco - Davvero non so da dove cominciare». Il piccolo ancora non sa cos'è accaduto...