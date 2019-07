CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONTROLLOSILEA Musica a palla in un edificio abbandonato, a Silea. L'ex Chiari e Forti per alcune ore, nella notte tra sabato e domenica, si è trasformato in una discoteca per accogliere un rave party improvvisato, privo di qualsiasi autorizzazione. I carabinieri sono intervenuti verso l'1 di domenica mattina, allertati da alcuni giovani che passavano nelle vicinanze e hanno sentito la musica altissima, oltre a urla e schiamazzi di chi, protetto dalle mura cadenti e diroccate dell'ex fabbrica, si stava divertendo con l'intenzione di tirare...