Flavia, dolci da 40 anni «La bottega che resiste»

IL PERSONAGGIOTREVISO Flavia è la signora delle caramelle. Meglio, la regina che nell'angolo di via Palestro, nel cuore della città, ha il suo dolce regno. Un negozio aperto da fine anni Settanta che ha saputo resistere alla crisi, alla grande distribuzione, agli svuotamenti del centro e anche alle ztl. «La pedonalizzazione? A noi non cambia molto, anzi - spiega Flavia Bellinato - la nostra clientela fortunatamente viene lo stesso. Residenti in centro storico ma anche gente di passaggio che sceglie di acquistare dolci e caramelle qui....