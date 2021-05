Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOTREVISO Il museo Bailo sempre più al centro dell'azione amministrativa. Martedì i componenti delle commissioni consiliari Bilancio e Lavori Pubblici, per una volta in seduta congiunta, faranno un visita nella fetta del museo dove ormai i lavori di riqualificazione sono in via di ultimazione. Nei programmi della giunta l'ala ancora mancante del Bailo dovrebbe essere inaugurata entro la prossima primavera. A quel punto, Covid...