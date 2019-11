Colpi da Coin, Ovs e H&M: denunciati cinque giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOTREVISO Controlli a tutto campo nel corso della settimana. Con un unico obiettivo: rallentare il fenomeno dei furti. Non soltanto quelli in appartamento, che pure stanno destando allarme nei residenti di molti centri della Marca. Lotta anche ai taccheggi nei negozi e nei grandi magazzini posizionati nel cuore della città.L'attività di prevenzione, che ha portato alla verifica di persone e veicoli, è stata messa in campo dalle Volanti. Il bilancio è stato di due arresti e sette denunce. Con l'ausilio del Reparto Prevenzione...