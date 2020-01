Cellulare alla guida e semafori rossi Montebelluna, è boom di sanzioni

I DATI

MONTEBELLUNA Dal passaggio con il rosso al telefonino alla guida: a Montebelluna fioccano le multe. Il rapporto della Polizia municipale relativo al 2019 parla chiaro: l'aumento dei controlli da parte degli agenti della polizia locale, con tre nuovi arrivi, e il costante impiego dello strumento Tharga 193 hanno determinato una crescita esponenziale delle violazioni dinamiche. In particolare la guida senza patente o patentino (20 casi nel 2019 rispetto ai 6 del 2018: +233%) e il passaggio con il rosso ai semafori, compresi quelli dei passaggi a livello (+215%), sono costati davvero cari agli automobilisti. Ma pure la guida con telefono cellulare, che è passata dai 41 casi del 2018 ai 120 del 2019 (+193%).

IL COMMENTO

«Ora che abbiamo un organico di Polizia locale più adeguato grazie alle nuove assunzioni - commenta il sindaco Marzio Favero - si rileva un aumento di due comportamenti pericolosi: la velocità e l'uso del cellulare. Il comandante Milani, coi suoi agenti, ha cercato di garantire un presidio nei punti critici della città per dissuadere tali comportamenti ma resta ancora moltissimo da fare: la vera sfida è di carattere culturale. In accordo col comandante stiamo studiando una campagna di sensibilizzazione utile a contrastare abitudini pericolose che poi si traducono in drammi personali, tanto per chi è vittima di incidente quanto per chi lo causa».

I DATI

Nessun caso di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, 6 quelli di guida in stato di ebbrezza. La scure è calata pure sui punti patente: si sale dai 1702 del 2018 ai 2859 del 2019, e le patenti ritirate da 24 a 74. Scende invece il numero dei veicoli rimossi. Anche la sosta errata costa cara. Vigili in agguato, infatti, nella sosta a pagamento Montesosta (+84% di multe) e nelle irregolarità per la sosta a disco orario. Diminuiscono invece del 25% le infrazioni per sosta su marciapiede, pista ciclabile o incrocio. «Nell'ambito provinciale siamo tra i comandi che rilevano più incidenti stradali - aggiunge il comandante Stefano Milani - lasciando in questo modo più libere le pattuglie delle forze dell'ordine. Il numero degli incidenti con feriti è diminuito del 10% passando da 69 a 62. Per incidenti senza feriti i numeri sono invariati, 52. Il dato globale rileva 114 incidenti nel 2019 contro 121 nel 2018 cioè un -6%». Sul piano dell'edilizia sono 35 i sopralluoghi eseguiti nel 2017 rispetto ai 16 del 2018, mentre i controlli ecologici sono leggermente saliti da 213 a 223; sono invece diminuite le infrazioni ambientali, da 48 a 34. A livello economico, gli importi accertati per illeciti amministrativi sono aumentati del 38%».

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

