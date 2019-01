Aumentata la spesa per i vaccini previsto un buco da 1,5 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BILANCIO IN ROSSOTREVISO Un buco da oltre 1,5 milioni di euro. A tanto ammonta quello messo nero su bianco dall'Usl della Marca nel bilancio di previsione per l'anno da poco iniziato. Una perdita che è dovuta anche all'esplosione della richiesta di vaccini in seguito all'introduzione delle coperture obbligatorie per i bambini e i ragazzi con meno di 16 anni, che nel trevigiano sono complessivamente 136mila. L'azienda sanitaria ha dovuto acquistare una valanga di dosi per rispondere alle domande di chi è corso ai ripari mettendosi in regola....