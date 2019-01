Allarme liste d'attesa Radiologia maglia nera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SOFFERENZATREVISO La carenza di medici colpisce soprattutto la Radiologia. E l'effetto per i pazienti è più che mai concreto: gli ospedali hanno ridotto le loro attività, con il conseguente allungamento delle liste d'attesa, in particolare per quanto riguarda gli esami che non rappresentano delle emergenze. Andrà avanti così almeno per altri due mesi. Oggi nel trevigiano mancano in tutto 17 radiologi. Tra febbraio e marzo si concluderà il concorso avviato per reclutare nuovi specialisti. Poi scatteranno le assunzioni. È la svolta che...