TREVISO Lo sforzo è stato imponente, fino alla fine, ma il giorno del voto, l'elezione in tempo di covid 19, è finalmente arrivato. Nella Marca come nel resto d'Italia si vota oggi e domani: elezioni regionali, referendum, elezioni comunali. Imponendo subito lo stop alle scuole, dopo appena una settimana dalla riapertura, anche se non dappertutto. Non facile la composizione dei seggi elettorali: mai come questa volta, come conferma la Prefettura, ci sono state difficoltà a reclutare scrutatori e presidenti: decine quelli che hanno rinunciato anche per paura del Covid, costringendo i comuni a un lavoro extra per trovare i sostituti. «Le rinunce sono state tante sottolinea dall'Ufficio del Governo e riuscire a comporre le varie commissioni non è stata impresa semplice». Problema che ha investito non tanto la Prefettura, quanto i Comuni, tenuti a nominare gli scrutatori attingendo direttamente dai loro elenchi. «Oggi però (ieri ndr) chiarisce la Prefettura i controlli non hanno evidenziato criticità: tutto è stato risolto per tempo». Da dove nasca tutta questa ritrosia, lo si può provare a ipotizzare: paura del contagio, senz'altro, ma, dicono i bene informati, anche indennità più basse rispetto a un tempo, in cambio di maggiori responsabilità.

782.938 elettori chiamati alle urne in 826 sezioni, di loro sono 75 i trevigiani che voteranno da casa perché in isolamento per covid 19: si tratta di 39 elettori della destra Piave e 36 dei comuni della Sinistra. Prefettura e Usl 2 hanno trovato la quadra per garantire il diritto al voto: l'azienda sanitaria ha messo a disposizione delle squadre di infermieri che dall'ospedale di Treviso e Vittorio Veneto si muoveranno per raggiungere le abitazioni degli isolati. Naturalmente con tutte le precauzioni del caso, a cominciare dai dispositivi di sicurezza. Consegneranno e ritireranno, casa per casa, le schede elettorali. La scelta tra gli infermieri non è stata casuale: sono stati individuati quelli con già un'esperienza di seggio e nominati sul campo presidenti e scrutatori.

Quelli volanti non saranno i soli seggi inediti di questa tornata elettorale. Sono 13 i Comuni che per evitare di interrompere l'attività didattica nelle scuole hanno allestito seggi alternativi in palestre, laboratori e così via. Miane, Sarmede, Mareno di Piave, Zero Branco, San Polo di Piave, Cimadolmo, Motta di Livenza e Ponte di Piave, a cui si sono aggiunti nelle ultime settimane Spresiano, Sernaglia, Pieve del Grappa, Revine Lago e Follina. Non solo un esperimento, ma una vera e propria svolta che si vuole mantenere e allargare per il futuro.

Urne aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 23, poi, domani, al mattino dalle 7 alle 15. Elezioni amministrative e referendum per il taglio del numero dei parlamentari, unica vera incognita l'affluenza. Per le regionali, ammessi il voto disgiunto, valido il voto di preferenza in qualsiasi punto della scheda si riporti il cognome del candidato. In caso le preferenze siano due, devono riferirsi ai componenti di una sola lista, uomo e donna. Cinque invece i comuni al voto per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale, il maggiore dei quali, e anche l'unico che potrebbe andare al ballottaggio, è Castelfranco Veneto. Al voto anche Spresiano, Arcade, Vidor, e Chiarano. Il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, che ridurrebbe di 345 le presenze nelle due camere, è confermativo, vale a dire che non prevede quorum. L'inizio dello spoglio delle schede è previsto dalle 15 di lunedì, cominciando proprio con quelle referendarie. A seguire le regionali. Solo martedì dalle 9 del mattino, lo spoglio delle comunali. Per accedere ai seggi, obbligatoria la mascherina e, al momento dell'ingresso, la sanificazione delle mani col disinfettante. Mascherina che andrà tolta solo per l'identificazione dell'elettore.

