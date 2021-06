Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TIRO A VOLOROMA «Non ho mai detto che non voglio gareggiare in coppia con Mauro». Saranno Giochi di coppia per Jessica Rossi, campionessa del tiro a volo. Nel trap, la scelta del dt Albano Pera è fatta, la card per un azzurro è dell'ex marito della Rossi, Mauro De Filippis. Con lui l'olimpionica azzurra gareggerà nella prova del mixed team, dopo aver sfilato come portabandiera accanto al ciclista Elia Viviani. La squadra è stata...