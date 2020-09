TENNIS, FORLÌ

MUSETTI IN FINALE

Lorenzo Musetti vola per la prima volta in carriera in finale in un torneo Challenger. Nella semifinale degli Internazionali di Forlì il 18enne di Carrara ha battuto Lloyd Harris con il punteggio di 4-6 6-0 4-1 ritiro (problemi alla zona inguinale della gamba destra per il sudafricano). Oggi affronterà per il titolo il brasiliano Thiago Monteiro.

BASKET NBA

LAKERS SUL 3-1 CONTRO DENVER

I Los Angeles Lakers sono a un passo dalle Finals Nba 2020. I californiani hanno battuto i Denver Nuggets per 114-108 e ora conducono la serie 3-1.

TENNIS, ROLAND GARROS

PORTE APERTE A 1000 TIFOSI

I numeri dei contagi da Covid-19 aumenta e di pari passo di chiudono le porte del Roland Garros, al via lunedì prossimo. Partiti da 11.500 spettatori e poi sceso a 5000, lo Slam parigino ieri ha annunciato che garantirà l'accesso solo a 1000 tifosi, come accaduto al Foro Italico, la scorsa settimana, nelle giornate conclusive del torneo.

MOTOGP, GP DI CATALOGNA

LIBERE, SFRECCIA MORBIDELLI

Franco Morbidelli ha dominato il venerdì di prove libere del Gp di Catalogna che si correrà domani a Montmelò. Solo decimo Valentino Rossi.

