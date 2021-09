Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE ALTRE PARTITEMeglio il Sassuolo della Roma, per un'ora, dopo il pari tornano fuori i giallorossi che vincono al 91' col Faraone El Shaarawy (2-1). Segna Berardi ma in fuorigioco minimo, di Raspadori. Abraham sbaglia un'occasione, il vantaggio arriva al 37', per l'invenzione dell'ex Pellegrini, sfruttata da Cristante, sfuggito a Berardi. Nel secondo tempo, il pari al 12' di Djuricic, su azione Scamacca-Berardi, con piroetta su Vina....