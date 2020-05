I CLUB AL LAVORO

La volata scudetto, quella per Champions ed Europa League, le sfide salvezza. Dopo il lungo lockdown e il riavvio della preparazione, la serie A allunga il passo verso la ripresa.

DUBBIO HIGUAIN

Nella Juve Ronaldo si è allenato a Madeira per essere decisivo nella squadra di Sarri che sente il fiato sul collo della Lazio. In più avrà il recuperato Chiellini mentre Pjanic potrebbe avviarsi verso l'addio. Sarri preferisce il trio Ramsey-Betancourt-Matuidi. L'altro enigma e Higuain, ma c'è un Dybala che era tornato in grande condizione.

LEIVA RECUPERA

Se la Lazio torna alla forma pre-covid ha artigli da scudetto per fame, motivazioni, schemi, armonia. Con Inzaghi al rinnovo, i gol da record di Immobile, la classe di Luis Alberto, la tempra di Milinkovic e Acerbi può allungare di molto la sua serie di 21 risultati utili di fila. Recupera Leiva.

LA CARTA SENSI

Tra la gioia dei 10 anni dal triplete e il dolore dell'addio a Simoni, l'Inter confida nella grinta di Conte, spera in una frenata delle antagoniste, nel recupero di Sensi, nella forza d'urto di Lukaku. C'è da sfruttare la vena intermittente di Eriksen, il ritorno in forma di Lautaro, destinato al Barca a peso d'oro.

GRINTA ATALANTA

Bergamo è una città in lutto, l'Atalanta vuole ridare speranza. Record di gol, schemi perfetti, quarto posto da blindare, il sogno delle semifinali Champions. Gasp vuole proseguire il volo, la squadra ormai gioca a memoria e sa essere micidiale. La Roma ha conti in rosso, ma riparte caccia al quarto posto. Fonseca recupera Zaniolo, gli altri lungodegenti, si riaffida a Dzeko, pensa a una difesa a tre. Nuova chance per Pastore. Il Napoli con Gattuso era tornato a volare dopo troppi inciampi, tenta il recupero Champions con la rosa ringiovanita e il prolungamento di Mertens. Fuori Manolas, torna Koulibaly. Ad agosto tenterà il colpaccio semifinali Champions al Camp Nou. Quanto al Milan soffre le troppe chiacchiere di e su Rangnick che destabilizzano Pioli e preparano l'addio di Maldini. Ibra cerca di togliersi le ultime soddisfazioni, poi ci sarà l'ampio rimpasto.

POZZO VUOLE SICUREZZA

All'Udinese Pozzo pretende sicurezza per una squadra che si avvia a chiudere un'onesta stagione con l'aiuto di De Paul. A Verona Juric, appetito anche in Premier, vuole proseguire la stagione boom, poi il club penserà a sostituire i big ceduti o promessi. Europa ancora in gioco. Al Torino Longo prova a rimotivare un gruppo partito con altre ambizioni. Cairo presenta il nuovo ds Vagnati e conta sui gol di Belotti. Dopo i vari contagi la Fiorentina sta tornando alla normalità. Ha ripreso gli allenamenti Ribery reduce ad un infortunio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA