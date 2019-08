FRAPPART, UNA SIGNORA FINALE `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOGli occhi di tutto il mondo l'hanno avvolta per tutta la sera, come una seconda pelle. Pronti a scrutare ogni mossa, ogni gesto, ogni decisione presa nel richiamare i calciatori con il fischietto o la gestualità arbitrale. Stephanie Frappart, da ieri primo arbitro donna a dirigere una finale maschile dell'Uefa, a Istanbul ha catalizzato le attenzioni forse più delle gesta tecniche di Salah, Manè o Giroud. Sicura, mai in affanno o in difficoltà nel tenere in pugno la partita, l'immagine della Frappart che dirige Liverpool-Chelsea...