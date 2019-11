Busto Arsizio balza al terzo posto, l'Imoco resta lontana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEY DONNECon un'altra Supercoppa in bacheca e in fuga in campionato. Prosegue a gonfie vele la navigazione dell'Imoco Conegliano nella stagione che la vede impegnata su cinque fronti. Il primo l'ha vista trionfare sabato nella finale di Supercoppa italiana a Milano, dove Novara si è inchinata in poco più di un'ora e un quarto.QUARTO TROFEOPer l'allenatore Daniele Santarelli si tratta del quarto trofeo da quando, due anni e mezzo fa, ha preso possesso della panchina gialloblù: «Sabato abbiamo giocato una buona gara - ha detto - e siamo...