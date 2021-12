Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BERGAMO Fa male il dentista Gasparini, malissimo. Perchè la sua Atalanta è una macchina perfetta, costruita per far male, che quando trova la vena dei suoi interpreti migliori Pasalic (tripletta), Muriel (spietato sotto porta) e Ilicic (grande ispiratore) davanti diventa devastante. Pure quando si permette di lasciare in panchina sua maestà Zapata. Lo impara a proprie spese anche il Venezia, troppo molle, fragile, confuso e rinunciatario...