Una card di sconti per gli studenti

Grazie a una card rilasciata dal Cur, gli studenti avranno la possibilità di fare acquisti nei negozi del centro, ma anche pranzare e cenare a prezzi vantaggiosi nei locali e bar della città. La nuova carta universitaria sarà il frutto di un accordo tra il Cur e le diverse associazioni di categoria, come Ascom Confcommercio e Confesercenti, con sconti da un 10 per cento fino a 20 o 30, per acquisti in centro. A essere coinvolte anche alcune palestre della città e il nuovo cinema Notorious. L'esempio seguito dal Cur è quello dell'ateneo patavino che offre agli studenti una card con la quale possono ottenere anche la riduzione dei biglietti nei musei, a teatro e nei negozi, comprese librerie e copisterie, con addirittura il 30% di sconto. Con la card nascerà anche una app dove gli studenti potranno trovare l'elenco delle agevolazioni, suddivise per categorie. Gli esercizi convenzionati non praticheranno sconti su prodotti già in promozione. A sollecitare in consiglio comunale la card per gli studenti, nelle scorse settimane, anche il consigliere della Lega Lorenzo Rizzato, studente a palazzo Angeli. Il tavolo tra associazioni e Cur è stato avviato prima di Natale, entro la primavera gli sconti dedicati agli studenti potrebbero già partire. Per quanto riguarda i parcheggi, il Cur a ottobre ha firmato una convenzione con i privati che gestiscono l'area di sosta del centro Le Torri con la possibilità degli studenti di usufruire del park giornaliero con pochi euro.

R.Mer.

