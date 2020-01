Telecamere contro i furbetti di via Maestri del Lavoro

INCROCIO PERICOLOSO

ROVIGO «L'intersezione stradale che da Borsea porta al centro commerciale la Fattoria va completamente rivista. Succedono troppi incidenti e la pericolosità dell'incrocio è ormai fuori controllo».

Lo ha detto il sindaco Edoardo Gaffeo, annunciando «telecamere e successivamente una rotatoria per regolamentare il traffico in via Maestri del lavoro», la strada che dalla rotatoria tra Borsea e Pontecchio arriva a quella tra Statale 16 e Transpolesana, scenario di diversi incidenti stradali. «In questo punto - ha spiegato il sindaco - sono molte le auto, sia in uscita che in entrata, a violare la doppia linea continua e la direzione obbligata. Le auto in uscita dalla Fattoria, pur avendo l'obbligo di svoltare a destra (ossia verso la rotatoria con direzioni Rovigo, Verona e Ferrara) spesso fanno inversione a U al fine di poter andare subito verso Pontecchio-Borsea».

Non solo. In entrata le auto provenienti dalla rotatoria della Statale, evitano l'ingresso principale del centro commerciale sulla Statale stessa, sfruttando quello posteriore, svoltano alla loro sinistra compiendo anch'esse un'inversione a U in violazione della doppia linea continua, al fine di entrare più velocemente nel centro commerciale o verso le altre attività nella zona retrostante.

Pochi mesi fa a sollecitare l'intervento del Comune per la messa in sicurezza dell'intersezione in questione era stato anche il consigliere della Lista Menon Mattia Milan, attraverso un'interrogazione rivolta al primo cittadino, all'assessore Favaretto e alla presidente del consiglio comunale Nadia Romeo. «Nelle prossime settimane - fa sapere Gaffeo - effettueremo un primo intervento per porre fine alla pericolosissima abitudine delle auto di non rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente in quel punto. L'idea è quella di posizionare delle telecamere e dei rilevatori di velocità per scongiurare nuovi incidenti. In seguito la viabilità dell'intersezione verrà riorganizzata grazie a una rotatoria che andrà a limitare la pericolosità dell'incrocio».

Nei programmi c'è anche il rivedere il semaforo sulla Tangenziale est con via Savonarola, in un incrocio estremamente trafficato visto che dalla Statale 16 si svolta verso Borsea e viale Porta Po, poi da qui verso Grignano. «In quel punto, in particolare nel tardo pomeriggio, si formano lunghe code - ha aggiunto il primo cittadino - per questo è necessario pensare a una soluzione per rendere il traffico più scorrevole».

Per risolvere il nodo sud della viabilità cittadina, ma all'incrocio tra Statale 16 e viale Porta Po, già ai tempi della giunta Piva era stata prevista la realizzazione di una rotatoria, un'opera pubblica all'epoca considerata da molti prioritaria, ma poi finita in un cassetto dall'amministrazione successiva. Il progetto potrebbe, nei prossimi mesi, essere rispolverato dall'attuale amministrazione, determinata a rendere più snello il traffico all'altezza dell'incrocio semaforico che porta a Borsea. Su questo e sull'incrocio semaforico, però, bisogna discutere con l'Anas e trovare i fondi.

