SPORT IN LUTTO

FONDÒ LO SKATING:

OGGI ALLE 10,30

L'ADDIO A RONDINA

Verrà dato questa mattina alle 10.30 nella chiesa di San Pio X l'ultimo saluto a Paolo Rondina, il noto dirigente sportivo spentosi martedì mattina per una malattia. Il 74enne è stato a lungo dirigente dello Skating Club Rovigo, un promotore della costruzione del Pattinodromo delle Rose, nonchè presidente del Comitato provinciale Fisr, vicepresidente del Coni provinciale e consigliere del Panathlon. Attivissimo nella promozione della sport giovanile, sotto la sua guida il pattinaggio in Polesine vide l'organizzazione di molti eventi e la nascita di importanti realtà. La sua scomparsa ha destato grande commozione nel mondo sportivo con manifestazioni di cordoglio anche del presidente nazionale della Fisr, Sabatino Aracu. Agente di commercio in pensione è stato trai fondatori della Confraternita del Bavarolo. Lascia la moglie Bruna Vanzan, le figlie Sabrina e Paola, i due generi e i tre amati nipotini.

GRUPPO ASTROFILI

NAVIGARE CON GLI ASTRI:

STEFANO COSTA STASERA

NE PARLA ALL'OSSERVATORIO

(E.Zan.) Questa sera alle 21, il Gruppo Astrofili Polesani organizza una conferenza all'Osservatorio Astronomico Vanni Bazzan nell'ambito degli incontri per adulti iniziati a ottobre. Il relatore, Stefano Costa, parlerà di Navigare con gli astri: dal sestante ai grandi traffici internazionali di oggi'. I traffici marittimi sono forse il principale motore dell'economia mondiale: parlare di globalizzazione significa, soprattutto, parlare di container e vettori navali spiega Costa -. E' quindi davvero paradossale che nel nostro Paese, anche nelle città di mare, la cultura marittima sia pertinenza quasi esclusiva degli addetti ai lavori e questo è non meno sorprendente se pensiamo che l'Italia vanta tra innumerevoli navigatori che, per primi, solcarono distanze mai percorse prima. Tutto questo guidati solo da una bussola e dagli astri, gli unici compagni di viaggio in grado di indicare la strada. Partendo quindi dal moderno mondo di traffici computerizzati gli Astrofili faranno poi qualche passo indietro nel tempo con una breve presentazione sulla navigazione con le stelle, approfondendo quest'arte che affonda la propria storia nel passato non poi così remoto ma che grazie proprio alle stesse stelle forse costituirà in futuro. Stefano Costa racconterà di come si sia passati dalla navigazione con stelle e quadranti ai moderni sistemi di posizionamento globale. Al termine della conferenza verrà osservato il cielo del mese con le sue costellazioni e i suoi miti sotto la lente del nostro telescopio principale. L'ingresso è libero.

