Si perdono aziende in ogni settore Il reddito medio sotto i 19mila euro

IL QUADROROVIGO Perché la Zes? Perché sono le statistiche ad attestare il forte ritardo che il Polesine sta accumulando rispetto alla ripartenza della locomotiva Nordest, quasi a tratteggiare la provincia di Rovigo come il Sud del Nord. È proprio con i dati alla mano che giovedì la delegazione dei 13 amministratori polesani, sui 16 interessati dal progetto elaborato da Confindustria Venezia e Rovigo, si è presentato a Roma per far sentire ancora una volta la propria voce su un tema che potrebbe voler dire la rinascita di una terra che in...