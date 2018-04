Si ferma il mercato immobiliare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECONOMIAROVIGO Il mercato immobiliare frena nei primi mesi del 2018 a Rovigo. Adirlo è l'Osservatorio sul mercato residenziale di Immobiliare.it, che ha analizzato l'andamento dei prezzi richiesti per le compravendite e per le locazioni in Veneto.Se la nostra regione fa segnare un'oscillazione in positivo sia sui prezzi medi degli immobili in vendita sia sui canoni d'affitto, altrettanto non si può dire del capoluogo polesano.IL TRENDRovigo è l'unica delle sette principali città venete, oltre a Vicenza, ad avere un saldo negativo nel primo...