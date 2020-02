Nessun sintomo da Coronavirus, ma ha avuto contatti con la zona rossa e tornerà in servizio solo dalla settimana prossima. Tra i numerosi polesani in isolamento domiciliare fiduciario c'è il segretario comunale di Badia. Antonella Mariani, infatti, lavora anche in municipio a Vo' e l'ultimo contatto con il comune padovano, secondo quanto afferma il sindaco Giovanni Rossi, risale a martedì 18 febbraio. Il funzionario potrà quindi tornare a prestare servizio a Badia al termine dei quattordici giorni.

La dottoressa Mariani si divide tra i municipi di Badia, Castelbaldo, Villa Estense e Vo', zona rossa dopo il focolaio scoppiato la settimana scorsa con e la morte di Adriano Trevisan. Il segretario comunale vanta una lunghissima esperienza in campo professionale: è originaria della Puglia e da molti anni si è trasferita in Veneto. In passato ha lavorato anche per i comuni di Rovolon, Baone, Pozzonovo, Villa Estense (segreteria convenzionata), Vigonovo nel Veneziano e Saonara. Tra il 2000 e il 2001, Mariani ha lavorato anche nei comuni di Castagnaro e Vighizzolo. Su ordine del prefetto, Mariani era stata assegnata al territorio di Vo', rimasto senza segretario comunale.

IL SINDACO

Il sindaco di Badia Giovanni Rossi fa sapere che «Come tutte le persone che hanno avuto contatti diretti con la zona rossa, il nostro segretario comunale rimarrà a casa fino alla settimana prossima. Per quanto riguarda il nostro comune, ci sono tre persone a casa in isolamento domiciliare: la loro situazione è costantemente monitorata dall'azienda sanitaria Ulss 5».

