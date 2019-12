L'OPERAZIONE OCCHIOBELLO Presi letteralmente con le mani nel sacco. Mentre lavoravano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEOCCHIOBELLO Presi letteralmente con le mani nel sacco. Mentre lavoravano in uno spazio commerciale all'interno dell'Outlet Village di Occhiobello, che si è dimostrato solo una copertura per nascondere un'attività di stoccaggio e smistamento di marijuana. Tanta marijuana. Circa 44 chili, sequestrati durante le operazioni di carico in un furgone a sua volta camuffato, con una controparete per nascondere, dietro scatoloni di ciabatte e pantofole, un vano segreto per trasportare la droga. Il blitz, culminato con l'arresto di un...