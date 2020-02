Tutte le sere alle 19 la recita di una decina del Rosario per invocare la protezione della Vergine Maria dal coronavirus. Un gruppo autonomo di famiglie di San Bortolo ha lanciato l'iniziativa, che in un paio di giorni si è estesa ad alcuni gruppi di catechismo del Duomo, raccogliendo di giorno in giorno più adesioni da parte dei credenti. Funziona così: tutte le sere allo scoccare delle 19 le famiglie trovano un momento, anche con i bambini, per pregare la Madonna, in contemporanea ma ognuno a casa propria, perché non è salutare formare grossi gruppi di persone. Ovviamente tutti possono aderire liberamente, come fosse un flash-mob, ma che non prevede la presenza in un luogo fisico: ad unire, insomma, è la preghiera. Un modo originale per pregare insieme anche senza essere fisicamente insieme. Nella preghiera guidata si invoca la protezione di Maria, che ha aiutato spiritualmente il territorio di Rovigo ad affrontare le epidemie. Storicamente infatti, la chiesa-simbolo della città di Rovigo, la Rotonda o tempio della Beata Vergine del Soccorso, fu edificata proprio come ringraziamento per la pestilenza diffusa alla fine del Cinquecento. Per le famiglie cattoliche è un modo per alleviare le sofferenze ai malati e star loro vicino, incoraggiare medici e ricercatori nel loro lavoro quotidiano e sostenere i genitori che cercano di proteggere i bambini senza abbandonarsi alla sfiducia.

