Ex Asm Onoranze, quattro licenziamenti

IL CASOROVIGO «È un fatto gravissimo, non riesco a trovare le parole per spiegare il senso di rabbia e dolore: ho appena ricevuto la notizia che quattro dipendenti di Asm Onoranze Funebri, ora passata nelle mani di un privato, sono stati licenziati in tronco».RACCOMANDATAAlla consigliere comunale del Pd Giorgia Businaro trema la voce mentre racconta di aver appena parlato con uno di questi dipendenti, che aveva a fianco a sé la moglie che piangeva e che le ha spiegato di aver ricevuto proprio ieri mattina la raccomandata con la quale...