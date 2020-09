ELEZIONI COMUNALI

VILLADOSE Si è arrivati al termine dei trenta giorni riservati alla campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e l'elezione del sindaco di Villadose, unico comune polesano al voto. Due le liste che si sono presentate, entrambe civiche. La lista appoggiata dal centrosinistra Per Villadose Lucia Pozzato Sindaco e la lista appoggiata dal centrodestra Vivere Villadose Pier Paolo Barison sindaco. Entrambe le liste hanno organizzato incontri con le associazioni di categoria, con i giovani, con le donne, con i residenti delle frazioni di Cambio e Canale. Lucia Pozzato ha schierato la sua squadra formata da cinque donne e sette uomini, con capolista l'ex sindaco Mirella Zambello e a seguire Gabriella Bellan, Adriano Bondesan, Marilena Cecchetto, Fabriano Ferlin, Giliola Giovannini, Sergio Manzon, Maria Federica Pozzato, Alessandro Rizzato, Daniele Tecchiati, Riccardo Tescaro e Sergio Tumiato. Pier Paolo Barison invece con le quote invertite di sette donne e cinque uomini ha corso insieme al sindaco uscente Gino Alessio, capolista, e a Davide Leone Aggio, Sara Biasioli, Marzia Dall'Ara, Linda Fiocco, Stefano Giordani, Laura Meneghetti, Ilaria Paparella, Andrea Previato, Chiara Rosso, Lisa Schibuola, Renzo Soldà.

GLI APPELLI

«Ho intrapreso questa esperienza elettorale come un modo di mettermi al servizio della comunità, per migliorare le criticità nella gestione della cosa pubblica dichiara la Pozzato - Per farlo ho incontrato tanti cittadini per capirne i bisogni, aldilà di demagogia o populismo. Dopo la presentazione del programma abbiamo organizzato numerosi eventi, con i giovani, sulla sicurezza con il sottosegretario Variati, sulle donne e l'ambiente con Annalisa Corrado, con Confindustria, i sindacati provinciali, la sottosegretaria al Mef Cecilia Guerra, il ministro per la Coesione territoriale e per il Sud Provenzano e instaurando rapporti di buon vicinato con i sindaci dei comuni di Rovigo, Polesella, San Martino e Adria. Agli elettori chiedo di guardare al futuro del paese e dei loro figli con speranza: le loro scelte possono dare una svolta al paese, verso un territorio più pulito, più sano, più progredito». «In questi trenta giorni ho ascoltato tanti di voi ha invece sottolineato Barison - Ho instaurato rapporti stupendi e condiviso idee fantastiche, mi sono confrontato con la freschezza e l'energia dei giovani, ho gustato la saggezza di chi ha i capelli bianchi, ho ammirato le strategie degli imprenditori, la passione di chi gratuitamente e volontariamente opera nel territorio in tutte le sue forme e, lo confesso, ho dato qualche calcio al pallone con dei ragazzini assaporando la loro spensieratezza. Credo di aver seminato cose buone, di aver manifestato buone intenzioni e buoni propositi senza alcuna acrimonia o recriminazione. Di ciò sono felice, indipendentemente da chi sarà chiamato a guidare la nostra Villadose. Conserverò nel mio cuore tante emozioni, confidenze e magari qualche critica, ma i vostri sorrisi e i vostri sguardi non saranno dimenticati».

Mirian Pozzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA