DIPENDENZEAPPUNTAMENTIPER RIFLETTERE(A.Gar.) Due giornate tra Rovigo e Grignano Polesine organizzate dall'associazione La casa di Abraham, assieme alla cooperativa agricola sociale Alzati e vola e alla Comunità incontro, per parlare del tema delle dipendenze, nuove e vecchie, viste come sfida da affrontare e prevenire, ma anche come vero e proprio dramma per giovani ed adulti. Il primo appuntamento si terrà venerdì alle 21 nella sala del seminario diocesano in via Pascoli, come incontro tra giovani e animatori, con testimonianze di ragazzi...