Da lunedì via ai lavori di asfaltatura delle strade più martoriate in centro

LAVORI IN CITTÀROVIGO Dalla prossima settimana, Rovigo sarà invasa dai cantieri per il rifacimento delle strade comunali. Il capoluogo polesano, il prossimo inverno avrà la maggior parte delle strade nelle condizioni di poter affrontare il freddo e le gelate, per evitare che possa ripetersi quella fioritura di buche che lo scorso anno ha messo a serio rischio pneumatici, sospensioni e pazienza degli automobilisti.I CANTIERIDa lunedì prossimo inizieranno gli interventi di asfaltatura in viale della Pace (tratto compreso tra via Piva e via...