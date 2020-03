«Altre tre persone risiedenti nel comune di Occhiobello sono risultate positive al test del coronavirus». Il sindaco Sondra Coizzi invita a non procurare inutili allarmismi, ma a collaborare in maniera rigorosa per rispettare le disposizioni vigenti. «Sono state attivate le procedure previste dal protocollo per coordinare l'attività di controllo sul territorio - spiega il sindaco -, pertanto verranno contattate dall'azienda sanitaria Aulss 5 Polesana le persone che sono state a diretto contatto con quelle risultate positive al test». È di pochi giorni fa il primo decesso per Covid-19, il 90enne Gianfranco Bovo, ex operaio del petrolchimico di Ferrara già affetto da patologie pregresse. La famiglia di Bovo è tuttora in isolamento. «Raccomando di nuovo a tutti di continuare a stare a casa e a osservare i divieti per il bene della collettività», conclude Coizzi, che annuncia la sospensione del pagamento complessivo di nido, materna e scuolabus per il mese di marzo deliberata dalla giunta. «A causa della chiusura dei servizi del nido e della scuola dell'infanzia, le famiglie non dovranno pagare nulla per il mese di marzo . spiega - Riguardo lo scuolabus alle famiglie che hanno già anticipato la quota di marzo, sarà restituita la somma secondo modalità che comunicheremo in un secondo momento».

J.Cav.

