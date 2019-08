Camera di Commercio, Guerrato in corsa per la sede

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMERA DI COMMERCIOMESTRE Manca ancora l'aggiudicazione, ma la graduatoria è pronta. Per affidare i lavori della nuova sede della Camera di Commercio in via Torino, a fianco del Campus universitario di Ca' Foscari, mancano solo le ultime verifiche sulle offerte presentate dall'impresa prima classificata, ma anche sulla seconda e la quinta, in quanto giudicate anormalmente basse.MAXI-INVESTIMENTOL'operazione, del resto, è una di quelle maxi: qualcosa come 29 milioni di euro di investimento, finanziati interamente dalle casse dell'Ente di...