Un'anziana, ex paziente della casa di cura di Porto Viro e da settimane positiva al Covid, è deceduta a Trecenta. La donna, del 1935, era residente in Basso Polesine ed era stata ricoverata per patologie pregresse. Dopo la scoperta della positività era stata trasferita in area medica all'ospedale San Luca. È la 46esima vittima positiva al Covid in provincia di Rovigo. Il bollettino quotidiano dell'epidemia segnala inoltre tre nuove positività e due guarigioni che vanno ad alzare il conto complessivo dei contagiati a 666 persone. Tra i positivi una donna del 1983, residente in Basso Polesine. Poi una donna del 1952 dell'Alto Polesine che ha effettuato il tampone per un accesso al Pronto Soccorso di Rovigo per motivi non legati al Covid. Non ha sintomatologia ma, a scopo precauzionale, è stata ricoverata in Malattie Infettive. Infine, è stato trovato positivo asintomatico un uomo del 1977 di origini marocchine al rientro dal suo Paese. Nelle scuole polesane, sono stati effettuati tra venerdì e ieri 54 tamponi a bambini e ragazzi in età scolare: tutti negativi. I ricoveri aumentano, sono in tutto 18 i pazienti in ospedale: 15 in Area Medica Covid a Trecenta e 2 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta e un paziente in Malattie Infettive a Rovigo. Nelle case di riposo positive una operatrice della Comunità Alloggio di Taglio di Po, una operatrice non sanitaria del Centro Servizi Anziani Villa Resemini di Stienta e un ospite disabile degli Istituti Polesani di Ficarolo.

