Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRA FICTION E REALTÀBELLUNO Quando uno specchio d'acqua diventa simbolo. Mosigo è il piccolo lago ai piedi della Croda Marcora che è diventato icona della più fortunata serie televisiva con la natura alpina protagonista. A San Vito di Cadore grandi pannelli raccontano la straordinaria esperienza vissuta lo scorso anno con le riprese, difficili e costose in tempo di Covid, almeno un milione di euro in più solo per seguire i protocolli, e...