«In Friuli Venezia Giulia non c'è più arretrato. In meno di un anno riusciamo a decidere tutti i ricorsi finora proposti. Speriamo che ciò possa continuare, dipende da tanti fattori». Lo ha detto ieri a Trieste la presidente del Tar del Friuli Venezia Giulia, Oria Settesoldi, in occasione della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020. Si tratta di «un risultato unico» ha sottolineato. Nel 2019 sono stati depositati al Tar 399 nuovi ricorsi. Di questi, 253 sono stati decisi entro fine anno. Le pendenze si sono ridotte, rispetto al 2018, del 54%. «Il tempo medio di definizione dei giudizi di 264 giorni - ha precisato Settesoldi - è il più basso tra quelli degli uffici giudiziari della giustizia amministrativa». In generale, sono stati ottenuti «ottimi risultati grazie all'organico pieno e a un metodo di lavoro innovativo». Dunque prosegue: «Abbiamo fatto un grande sforzo, volevamo ottenere dei risultati, dare un servizio efficiente a tutti i residenti del Friuli Venezia Giulia e agli utenti della giustizia amministrativa. Abbiamo ottenuto da parte del nostro Consiglio di Presidenza anche un aiuto», ovvero «il quarto magistrato per renderci a pieno organico». A fine 2019 il numero dei ricorsi ancora da decidere è sceso a 224, contro i 417 ancora pendenti .

