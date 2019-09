Sorpreso mentre cercava di recuperare animali rimasti impigliati nelle reti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ATTIVITÀUDINE L'intensa attività del Noava ha portato anche recentemente a risultati che danno l'idea della tutela dell'intero patrimonio del Friuli Venezia Giulia. In un Comune della Carnia, nel corso degli ultimi mesi, dopo alcune settimane di indagini e appostamenti, un uomo è stato colto in flagranza di reato mentre era intento a recuperare fauna rimasta impigliata nelle reti utilizzate per praticare l'uccellagione. La conseguente perquisizione al suo domicilio ha portato al ritrovamento e al successivo sequestro penale di diversi...