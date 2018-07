Sofia, malata e morta sul web: «Ecco quello che mi accadrà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPADOVA Per chi la conosceva, e anche per chi non la conosceva, era un appuntamento fisso. Il giovedì sera ci si sintonizzava sulle frequenze di Sofia: era lei a chiederlo ai followers del suo blog. che poi era un'onda di pensieri positivi, che sperava riuscisse a travolgerla d'amore e a uccidere quello che chiamava Morfeo, la recidiva di un tumore.I SOGNIPutroppo ieri all'alba è stato Morfeo ad avere la meglio su Sofia Calliope Zilio, 26 anni compiuti il 9 luglio scorso, una ragazza-guerriera colpita a 15 anni da un osteosarcoma,...