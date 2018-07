CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Scuole che cadono a pezzi, cantieri infiniti e crolli nelle aule che mettono in serio pericolo gli studenti. L'edilizia scolastica è una delle maggiori criticità della scuola italiana, soprattutto per gli eventi sismici e per le criticità che gli istituti delle aree terremotate continuano a vivere. Eppure la struttura di missione Italia Sicura, creata dal precedente Governo per riqualificare le scuole, viene chiusa. Ministro Marco Bussetti, perché questa scelta? «L'edilizia scolastica è una priorità del governo. In questi anni chi ci ha...