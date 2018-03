CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCULTURAPADOVA Chi sia sarà la fede a dirlo. La scienza ha consentito a mani d'artista di ricostruire il corpo dell'uomo avvolto nella Sacra Sindone. La scultura tridimensionale a grandezza naturale, frutto di due anni di lavoro, è stata presentata ieri in Archivio Antico a Palazzo del Bo: il modello da una parte conferma la notevole rigidità cadaverica finora ipotizzata per la persona riposta nella reliquia più importante della Cristianità, dall'altra presenta interessanti novità come l'assenza di corruzione per il cadavere e la...