In cerca di un film che possa mettere d’accordo tutti sulla Palma (Coppola purtroppo non lo è, visti i diversi “no”, non di chi scrive), nemmeno Cronenberg sembra possedere questa forza. Meno che meno il filmetto sul Trump giovane. Fuori gara invece, intelligente commedia di Guiraudie.

THE SHROUDS di David Cronenberg (Concorso) – Partendo dalla tragedia personale (la moglie è morta nel 2017), Cronenberg continua il suo percorso artistico sul corpo e più propriamente sulla carne, praticamente mai interrotto. In “The shrouds”, che riporta ai sudari e alle sepolture, racconta la storia di Karsh (Vincent Cassel, che echeggia fisicamente lo stesso regista), regista e benestante da poco vedovo, che per restare a fianco della moglie morta, s’inventa la tecnica della GraveTech, cioè la possibilità di seguire in diretta attraverso una telecamera inserita nella bara le fasi della decomposizione del corpo, avendo l’illusione, da vivo, di essere all’interno del sarcofago assieme alla moglie. La prima parte, disturbante e affascinante come sempre in Cronenberg, è forse l’estremizzazione della sua estetica, con il disfacimento della carne e la polvere che avvolge tutto, mentre del corpo è possibile scovare ogni intima riservatezza. Ciò che inceppa il film è il ricorso a una struttura narrativa, che vaga tra complottismi medici, intelligenze artificiali, hacker russi e smanie di dominio cinese, ipotesi di tradimento, che distolgono la vera essenza del suo cinema, salvata almeno dal continuo desiderio del corpo (moglie e cognata, interpretate entrambe da Diane Kruger). Cronenberg non bara, ma non entusiasma. Voto: 6,5.

THE APPRENTICE di Ali Abbasi (Concorso) – A pochi mesi dalla sua probabile rielezione a presidente Usa, il regista danese nato in Iran, Ali Abbasi si sente in obbligo di andare alla genesi del personaggio Donald Trump, l’origine della sua scalata economica. Siamo negli anni ’70 e l’intento è di costruire anche cinematograficamente quel periodo, ma presto il racconto scivola su un taglio prettamente televisivo, che non è nemmeno il maggior difetto del film. In realtà ciò che manca è uno spessore più convincente del personaggio, una lettura meno superficiale degli intrecci politici e una banale ricostruzione del suo essere cinico, quando non violento (l’assalto in un momento di furore verso la prima moglie) o irriconoscente (i gemelli taroccati regalati a suo mentore Roy Cohn, calpestato a maggior ragione poco prima della morta per Aids). Un film inutile del quale si perdono le tracce e la ragione stessa, dove Trump è disegnato come un banale arrampicatore sociale e non come il discusso futuro presidente degli States, lasciando una scia di imprese a dir poco controverse. Sebastian Stan e Jeremy Strong cercano di toppare il buco, ma la prova attoriale non basta. Trump l’œil. Voto: 4.

MISERICORDIE di Alain Guiraudie (Cannes premiere) – Tra i boschi dell’Ardèche, Jérémie ritorna al suo villaggio, dopo la morte del panettiere. Intorno gravitano la moglie del fornaio, il figlio, un uomo maturo panciuto, un prete singolare, tutti in qualche modo attratti da Jérémie. Un delitto compiuto sconvolge (ma non troppo) la vita di tutti, compresa la gendarmeria che deve indagare. L’intelligenza di Guiraudie è quella di trattare un dramma, con profonde rilevane erotiche e soprattutto omoerotiche, in una specie di commedia paradossale, dove ogni personaggio si comporta esattamente al contrario di quanto sarebbe logico. Ne esce un film scanzonato, ma che sa approfondire come spesso accade con Guiraudie, i rapporti umani declinati con l’attrazione fisica. Non senza una discendenza chabroliana, il film si apprezza per la scrittura brillante, le interpretazioni stonate e la ricostruzione di una umanità sperduta nel nulla, in cerca di dare un senso alla vita e anche alla morte. Irresistibile la figura del prete, specie nella sua epifania sessuale. Un film impensabile in Italia. Voto: 7.

