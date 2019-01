Quattromila dimore, la metà vincolata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(c.v.) Solo la metà delle quasi quattromila Ville Venete catalogate dall'Istituto Regionale delle Ville Venete è sottoposta a vincolo ministeriale. Treviso è la provincia che ne ospita il maggior numero, circa il 20,7%, in molti casi sono ville da sogno o meravigliosi patrimoni artistici che possiamo trovare facilmente in vendita on line nei siti delle agenzie immobiliari; vengono vendute integralmente o come spesso succede smembrate in appartamenti di lusso. È il caso del piano nobile di villa Marcello del Majno a Preganziol: circa 400 mq...