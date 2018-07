Prima di dimenticare gli orrori necessario ristabilire la verità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alla finale dei mondiali di calcio molti italiani hanno tifato Croazia, in antipatia verso i sempre amati /odiati cugini francesi e in particolare contro il presidente Macron. Ci siamo dimenticati però di quello che accadde tra italiani, croati e in generale jugoslavi alla fine della seconda guerra mondiale, e ai tentativi di genocidio nei confronti delle popolazioni italiane, soprattutto in Croazia. Meglio cosi, a volte, come ci dicono gli antichi, è meglio gettare un velo di oblio sul passato invece che far rivivere nella memoria le guerre...