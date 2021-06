Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAJESOLO Lotta alla pandemia, arriva il grazie della città agli operatori sanitaria. Di fatto si tratta di un piccolo gesto, ma dal grande significato. E' quello che Jesolo Turismo ha voluto mettere in pratica nei confronti di tutti coloro che sono stati impegnati (e in molti lo stanno ancora facendo) nella lotta al Covid-19, tra il personale del Covid-Hospital e quello del punto vaccini del PalaInvent. Per ognuna di queste...