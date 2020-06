TUTTI A SCUOLA

BELLUNO È previsto oggi il primo dei due incontri di formazione che l'Ufficio scolastico regionale ha organizzato per i presidenti di commissione degli ormai prossimi Esami di Stato. Un appuntamento tradizionale e sempre necessario non solo perché i presidenti cambiano, ma anche perché a cambiare, ogni anno, sono le indicazioni. Stavolta le novità sono dettate anche, ma non solo, dall'emergenza Covid. E la prima diversità consiste nel fatto che la formazione, anziché in presenza, verrà fatta a distanza (sulla piattaforma teams.microsoft): dalle ore 10 si collegheranno tutti i candidati presidenti del Veneto. A tenere il corso Franca Da Re, che fa parte del Corpo ispettivo dell'Ufficio scolastico del Veneto, e il bellunese Michele Sardo. Dopo un primo momento di difficoltà, Belluno già da tempo ha reperito tutti i 41 presidenti. Oltre ai Dirigenti scolastici degli istituti superiori, a sostegno sono arrivati anche gli insegnanti dello stesso ordine di scuola. E così è sempre stato, dal momento che le commissioni sono molte di più dei dirigenti. Ma quest'anno ci sono state molte defezioni in due categorie: fra gli insegnanti con più di 55 anni e fra i dirigenti in quiescenza. «No, non sono disponibile perché, per motivi anagrafici, appartengo a una categoria a rischio per il Covid» si sono sentiti rispondere più e più volte all'Ufficio scolastico di via Mezzaterra. È per questo che a un certo punto dal Ministero è stata aperta la possibilità di presentare domanda anche ai Dirigenti scolastici di istituti comprensivi quattro i bellunesi che si sono messi a disposizione - e anche agli insegnanti che stanno lavorando in regime di distacco in via Mezzaterra, negli uffici dell'Ambito territoriale. E già nella prima metà di maggio la squadra dei 41 presidenti per le 41 commissioni era stata fatta. Mentre tuttora in province come Venezia e Treviso gli Uffici sono ancora alla ricerca di potenziali presidenti quando mancano 10 giorni al 15 giugno, giorno della riunione plenaria e per l'insediamento delle diverse commissioni. E mercoledì 17, il via agli orali. Commissioni che quest'anno, va ricordato, avranno solo il presidente quale elemento esterno, mentre tutti e 6 i commissari saranno insegnanti che già facevano parte del consiglio di classe. Anche questo è stato un cambiamento adottato in seconda battuta, dopo che a febbraio era già stato disegnato un percorso preciso, messo a soqquadro dal Covid ha sbaragliato le carte anche in questo caso. Nel mese di aprile c'era quindi stata una nuova convocazione per la riformulazione commissari interni per l'Esame di Stato a seguito delle modifiche ministeriali intervenute circa la composizione della commissione.

OPERAZIONE ACCOGLIENZA

Nell'attesa di conoscere le assegnazioni dei presidenti alle diverse commissioni, gli Istituti sono pronti ad accogliere i maturandi. Esauritao la sanificazione con la presenza di gel igienizzante in più punti, sono stati pianificati i percorsi di ingresso e uscita, e preparate le aule distanziando i banchi secondo i parametri imposti dal protocollo ministeriale. Sono 1.496 gli studenti bellunesi che sosterranno l'Esame di Stato: 1.469 sono candidati interni, cioè hanno seguito il normale percorso scolastico, 27 invece quelli che si presentano come privatisti.

