DIALOGO A SINISTRA

VENEZIA Un dialogo per guardare al futuro della città. Questo l'incontro avvenuto ieri tra le liste civiche Per Mestre e per Venezia - Ecologia e Solidarietà e Tutta la Città insieme!. Al parco Savorgnan, le liste si sono presentate alla cittadinanza riunendo i loro membri e illustrando il percorso che stanno realizzando insieme.

Tutta la città insieme!, la lista che sostiene la candidatura a sindaco di Giovanni Andrea Martini, in vista delle prossime elezioni, ha trovato l'appoggio di Per Mestre e per Venezia - Ecologia e Solidarietà, annunciato all'inizio del mese. Queste liste civiche sono accomunate da molti punti di vista ed entrambe condividono la visione di una città sostenibile che necessita della salvaguardia ambientale e della qualità della vita dei cittadini. Durante l'incontro è stato possibile conoscere più da vicino gli schieramenti. A susseguirsi al microfono, tanti i membri delle due liste intervenuti. E tanti sono stati gli argomenti affrontati. Dalla residenzialità, alla cultura, al lavoro, alle attività sportive per passare al turismo e molto altro ancora. Tutto affrontato nell'ottica di un lavoro in sinergia con l'obiettivo di cambiare pagina per la città. «Oggi è una giornata di festa - ha detto Martini - perchè c'è il festeggiamento di una liaison tra due liste ma più che questo è la concretizzazione di un polo civico che effettivamente era necessario in questa campagna elettorale. Due liste che sono nate in momenti diversi, con modalità diverse in ambiti territoriali diversi, che si sono aggregate nei territori, arrivando a capire che l'unione fa la forza. Da questo esperimento, che poi è una realtà, si gioca la partita più importante, cioè quella di battere Brugnaro».

«Stiamo festeggiando l'incontro di due realtà molto simili. All'inizio - ha concluso Michele Boato, candidato per Per Mestre e per Venezia - Ecologia e Solidarietà - siamo nati per creare una lista che esprimesse in particolare Mestre, vista sempre come la periferia per poi allearci con chi ci sentiamo affini. Abbiamo fatto molti tentativi con altre liste civiche che non hanno portato da nessuna parte. Con Martini abbiamo visto che, tra uguali come siamo, si andava molto più d'accordo».

Virginia Grozio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

