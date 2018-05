CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mario Ajello Non è un vero e proprio connubio, come quello celebre del 1852, anche perché Di Maio non è Cavour e Salvini non è Rattazzi. Ma è un tentativo questo targato M5S e Lega. Pareva che potesse andare più liscio, e invece sta risultando difficile perché si tratta di mettere insieme due forze politiche che rispondono ormai a due tendenze opposte. Il partito di Di Maio tende a rappresentarsi come il più responsabile possibile, mostra ansia di normalità, è desideroso di non apparire più come un oggetto contundente, professa un...