LA TESTIMONIANZADOLO «Non conosco una sola controindicazione cardiologica al vaccino». Lo dice un primario che negli ultimi due anni ha affrontato la pandemia curando le persone in un Covid Hospital (Dolo). É il dottor Fausto Rigo, cardiologo, che nel pieno della quarta ondata si scaglia contro le fake news dei no qualcosa, senza nascondere o dimenticare gli errori commessi dalla Sanità, come accantonare per troppo tempo le altre...