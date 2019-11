CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PREVENZIONEBELLUNO Quasi tre truffe denunciate ogni giorno nel 2019, in provincia. Con questi numeri, in crescita di anno in anno, è allarme. E allora, con la regia della Prefettura, è stato messo a punto un sistema per contrastare il fenomeno. La macchina anti-truffe è stata presentata ieri a Palazzo dei Rettori, da tutti gli attori che ne faranno parte. Mancavano solo i cittadini: sì perché anche loro sono un attore protagonista in questo meccanismo. «I truffatori ha evidenziato il Prefetto, Francesco Esposito sono come virus che...