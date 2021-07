Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOBELLUNO Positività sotto controllo, in provincia, ma l'Ulss Dolomiti chiede prudenza. La paura è che gli eventi del fine settimana, come la finale degli Europei di questa sera in cui l'Italia sfiderà l'Inghilterra, possano far ripartire i contagi. C'è infatti un precedente. Il focolaio nel Feltrino è scoppiato dopo che un gruppo di ventenni ha bazzicato tra Feltre e Pedavena per l'intero week-end di fine giugno, guardando...